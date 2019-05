’Barcelona ontslaat trainer Valverde’

Valverde leidde de Catalanen weliswaar naar twee landstitels, maar zijn ploeg liet het de afgelopen twee seizoenen in de Champions League steeds op cruciale momenten afweten. Barcelona heeft de geruchten over het ontslag van Valverde nog niet bevestigd.

Champions League

De 55-jarige Spanjaard, oud-speler van Barcelona, kwam in 2017 naar Camp Nou als opvolger naar Luis Enrique. Valverde won in zijn eerste seizoen als trainer van Barcelona de Spaanse ’dubbel’, maar in de kwartfinale van de Champions League werd zijn ploeg verrast door AS Roma. Dit jaar ging het mis in de halve finale tegen Liverpool. Na de zege van 3-0 voor eigen publiek verloor Barcelona de return op Anfield met 4-0.

Met Jasper Cillessen onder de lat moest de ploeg van Valverde zaterdag in de Spaanse bekerfinale buigen voor Valencia: 1-2. Met Frenkie de Jong en Ludovit Reis komen er deze zomer twee Nederlanders naar Barcelona.