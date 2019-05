Klopp plaagt Guardiola: ’Dat moet hij zeker zeggen’

Guardiola zei na het behalen van de landstitel met Manchester City dat het zwaarder was om de Premier League te winnen dan de Champions League. „Dat moet hij waarschijnlijk zeggen, omdat hij al een tijdje niet meer in de finale staat”, lachte Klopp, die zaterdag in Madrid de finale speelt tegen Tottenham Hotspur. Die ploeg was niet alleen de beul van Ajax in de halve finale, maar ook die van Guardiola’s Manchester City in de kwartfinale.

2011

De Spaanse coach won in 2011 met Barcelona het grootste Europese clubtoernooi, maar slaagde er daarna niet meer in om de eindstrijd te bereiken. Niet met Barça, niet met Bayern München en dus ook nog steeds niet met Manchester City. Klopp gaat met Liverpool na de verloren eindstrijd van vorig jaar tegen Real Madrid (3-1), nu voor zijn tweede finale op rij.

Firmino

Klopp was optimistisch over de inzetbaarheid van Roberto Firmino. „Ik weet zeker dat het goed komt met hem”, zei de coach over de Braziliaan, die in de heenwedstrijd van de halve finale tegen Barcelona voor het laatst in actie kwam voor de Reds.”