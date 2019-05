Strijd JC-Schaal verplaatst om PSV handje te helpen

Het duel stond voor zondag 28 juli op het programma, maar wordt nu op zaterdag 27 juli gespeeld. De KNVB speelt daarmee al in op de Europese verplichtingen van PSV, een week later in de tweede voorronde van de Champions League.

De nummer twee van de eredivisie komt op dinsdag 23 of woensdag 24 juli in actie. Een week later (30 of 31 juli) is de return. PSV moet drie voorrondes doorkomen om de groepsfase van de Champions League te bereiken.

De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal gaat traditioneel tussen de landskampioen en bekerwinnaar. Omdat Ajax dit seizoen de 'dubbel' pakte, mag PSV als runner-up van de eredivisie de seizoensopening spelen. De wedstrijd vindt plaats in de Johan Cruijff ArenA van Ajax en begint om 18.00 uur. PSV mag maximaal 4500 fans meenemen naar Amsterdam.