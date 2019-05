AZ trekt Pusic aan als assistent van Slot

Pusic kon hoofdtrainer worden bij Almere City, maar koos voor de Alkmaarders.

Eer

„AZ is in mijn ogen een grote club die al jaren in de top van de Eredivisie presteert. Ik vind het een eer als zo’n club mij benadert”, zegt Pusic op de website van AZ.„AZ heeft een stabiele organisatie en een duidelijke visie. Ook het ambitieuze en innovatieve karakter van de club spreekt mij enorm aan.”

”Het zal voor veel mensen verrassend zijn dat ik terugkeer in de rol van assistent-trainer. Het gaat mij echter vooral om de kwaliteit van mensen waarmee ik kan werken en het takenpakket dat ik bij AZ krijg. Ik ben nieuwsgierig en gedreven om in juni aan de slag te gaan.”

AZ zocht een assistent met de nodige ervaring om de nieuwe hoofdtrainer Slot te helpen. „Marino voldoet daaraan en heeft in het verleden laten zien goed in deze rol te kunnen functioneren”, aldus directeur voetbalzaken Max Huiberts. Slot (40) begint in Alkmaar aan zijn eerste klus als hoofdtrainer, nadat hij daar enkele jaren als assistent van John van den Brom had gewerkt.