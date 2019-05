Koeman: ’Triomftocht Ajax geweldig voor jonge spelers’

Koeman weet nog niet of Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum 6 juni meedoen als Oranje het eerste duel in de Nations league speelt. Het Liverpool-duo speelt zaterdagavond de Champions League-finale tegen Tottenham Hotspur. „Ze melden ze maandag aan het eind van de middag, dan zien we wel of ze heel blij zijn of enorm teleurgesteld. dan neem ik een beslissing.”

Koeman noemen het winnen van de Nationas League niet het allerbelangrijkste, maar het is wel een prijs. Doordat de Eredivisie nog even doorging, hebben we het prograam wat meten veranderen. Als ik zie hoe er is getraind, heb ik niet het idee de spelers aan het einde van een lang seizoen zijn.”

Het Nederlands elftal plaatste zich voor de finaleronde van de Nations League door als eerste te eindigen in een poule met Frankrijk en Duitsland. Engeland is op 6 juni in Guimarães de tegenstander van Oranje in de halve eindstrijd. Drie dagen later staat de finale of een wedstrijd om de derde plaats tegen Portugal of Zwitserland op het programma.