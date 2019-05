Koeman houdt zich op de vlakte over Barcelona

Koeman benadrukte dat hij als bondscoach van het Nederlands elftal een persconferentie in Zeist gaf. "En daar moeten we het maar bij laten."

Verschillende Spaanse media menen te weten dat er voor trainer Ernesto Valverde geen toekomst meer is bij Barcelona. De oefenmeester leidde zijn elftal afgelopen seizoen naar de landstitel. Maar Barcelona verspeelde ook een voorsprong van 3-0 in het tweede duel met Liverpool in de halve finales van de Champions League en de ploeg van Valverde ging zaterdag onderuit in de finale van de Spaanse beker tegen Valencia (1-2).

Koeman is nog steeds populair in Barcelona. Hij bezorgde zijn favoriete buitenlandse club in 1992 met een vrije trap de Europa Cup 1. Hij werkte bij Barcelona ook al als assistent van Louis van Gaal. Koeman tekende bij de KNVB een contract dat pas na het WK van 2022 in Qatar afloopt.