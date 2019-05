Xavi als trainer door bij Al Sadd

De 39-jarige Spanjaard speelde onlangs de laatste wedstrijd uit zijn lange en succesvolle carrière. Xavi was jarenlang de strateeg op het middenveld van FC Barcelona, waarmee hij onder meer vier keer de Champions League won. In 2015 verhuisde de wereldkampioen van 2010 naar Qatar.

„Ik beschouw het als mijn plicht om het voetbal iets terug te geven”, zei hij onlangs al over zijn ambitie om trainer te worden. „Wat ik in de afgelopen twee decennia heb bereikt, is een voorrecht geweest. Een onvergetelijke race, die 21 jaar heeft geduurd. Mijn filosofie als coach komt overeen met de stijl die we onder de invloed van Johan Cruijff hebben ontwikkeld. De beste exponent daarvan is Barcelona.”