Kermis dwarsboomt traditioneel Go Ahead-feest op de Brink

In het historische hart van de Hanzestad is de opbouw van de Zomerkermis in volle gang. Daardoor zal Go Ahead bij een eventuele promotie uitwijken naar het stadionplein van de Adelaarshorst, nabij de beroemde Vetkampstraat. Dit tot grote teleurstelling van de hondstrouwe aanhang van de Eagles.

Toch valt de beslissing om de kermis op 30 mei te laten beginnen te billijken. Die werd exact een jaar geleden genomen, nadat Go Ahead Eagles het seizoen op een teleurstellende zeventiende plaats waren geëindigd. Geen sterveling hield toentertijd rekening met de snelle opleving van de Deventer cultclub. Mocht RKC promoveren, dan wacht de ploeg van Fred Grim wél een knalfuif in het centrum van Waalwijk. Deze vindt in de avond plaats op het plein voor Jongerencentrum De Tavenu.