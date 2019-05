Arsenal vindt Europa League ook bijzonder

Evenals Chelsea slaagde Arsenal daar niet in via de eigen Premier League. „Gelukkig krijgen we een herkansing. Mijn opdracht toen ik begin dit seizoen bij de club kwam was prijzen winnen. Dit moet de eerste worden. Daarna is mijn taak Arsenal verder te helpen op weg naar de top van de wereld.”

Emery volgde Arsène Wenger op, die de club decennia leidde. De Spanjaard zegt verder te zijn gegaan op de ingeslagen weg van zijn voorganger. „Wenger heeft verbazingwekkende dingen bereikt. Hij heeft een nieuwe cultuur in de club gebracht. Voor ik begon heb ik lang met hem gesproken en veel van hem geleerd. Zijn invloed is nog steeds merkbaar.”