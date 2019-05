Villas-Boas nieuwe trainer Marseille

Sinds 2017 is Villas-Boas niet meer actief geweest als coach. Zijn laatste club was Shanghai SIPG in China. Daarvoor was hij actief in de Premier League bij Chelsea en Tottenham Hotspur. Villas-Boas maakte eerder naam bij FC Porto, onder meer met het winnen van de landstitel en de Europa League.

Bij Marseille is onder meer Kevin Strootman actief.