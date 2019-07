Ronaldo gehoord als ’slachtoffer’ in hackeronderzoek

Volgens de Portugese pers werd de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal gehoord als „getuige en slachtoffer.” Hij werd „in alle discretie” ondervraagd door de politie, toen hij begin juni in Lissabon was voor de eindfase van de Nations League.

Rui Pinto bracht Ronaldo met zijn lekken in het nauw. Het leidde onder meer tot een onderzoek wegens fiscale fraude door het Spaanse gerecht omdat CR7 zou hebben gesjoemeld in zijn periode bij Real Madrid. Pinto bracht ook de klacht wegens verkrachting aan het licht die het Amerikaanse model Kathryn Mayorga tegen hem had ingediend.

De 30-jarige Pinto wordt ervan verdacht de informaticasystemen van Sporting Lissabon en investeringsfonds Doyen Sports te hebben gehackt. Eind 2015 begon hij met het lekken van bezwarende documenten. Hij zou een verantwoordelijke van Doyen Sports hebben benaderd met het voorstel de info niet te publiceren in ruil voor een bedrag tussen 500.000 en 1 miljoen euro. Maar volgens zijn advocaten is Pinto zelf van dat idee afgestapt.

Pinto werd begin maart door Hongarije uitgeleverd aan Portugal. Hij riskeert een gevangenisstraf tot tien jaar.

