Mollema klimt plek in Giro, ploeggenoot wint zware bergrit

Primoz Roglic raakte zijn tweede positie kwijt. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma moest passen bij een aanval van zijn rivaal Vincenzo Nibali op de Mortirolo en verloor ruim een minuut op Carapaz Mollema kwam samen met Roglic binnen.

Bekijk ook: Carapaz ziet Nibali als grootste bedreiging in Giro

De ritzege ging naar de Italiaan Giulio Ciccone, ploeggenoot van Mollema. De leider in het bergklassement bleek op de streep te sterk voor zijn Tsjechische medevluchter de Tsjech Jan Hirt. Het is de eerste ritzege voor Trek-Segafredo in deze Ronde van Italië.

De organisatie van de Ronde van Italië had het het parcours eerder al aangepast. De beklimming van de beruchte Gavia (2618 meter hoog) werd geschrapt, omdat de bergpas in de Italiaanse Alpen volledig bleek dichtgesneeuwd.