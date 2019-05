Roland Garros: Osaka en Halep ontsnappen aan vroege uitschakeling

De Japanse nummer 1 van de wereld, die de afgelopen twee grandslamtoernooien op haar naam schreef, knokte zich na een dramatische start in drie sets langs de Slowaakse Anna Karolina Schmiedlova: 0-6 7-6 (4) 6-1.

Schmiedlova mocht in de tweede set bij 5-4 en 6-5 voor de wedstrijd serveren. Na het verlies van de tiebreak was het verzet van de nummer 90 van de wereld gebroken. De tweede set duurde 66 minuten, de derde slechts 25 minuten.

Osaka won begin dit jaar de Australian Open door de finale te winnen van Petra Kvitova en won eind 2018 ook de US Open door in de finale Serena Williams te verslaan.

Halep

Ook Simona Halep, de nummer 3 van de plaatsingslijst, moest diep gaan om de tweede ronde te bereiken. De titelverdedigster had tegen de Australische Ajla Tomljanovic eveneens een driesetter nodig. Het werd 6-2 3-6 6-1 voor de Roemeense, die in Parijs al drie keer in de finale stond.

Halep wordt dit jaar beschouwd als de belangrijkste kandidate voor de eindzege in Parijs, gevolgd door Bertens. In de voorbereiding op Roland Garros verloor Halep in Rome haar eerste partij van de Tsjechische Marketa Vondrousova.

De volgende tegenstandster van Halep is de Poolse Magda Linette.