’Ajax geeft verschrikkelijk slecht signaal af’

Chef voetbal Valentijn Driessen en verslaggever Mike Verweij bespreken in de voetbalpodcast van De Telegraaf de laatste stand van zaken rond het Nederlands elftal. Ⓒ Telesport

In een speciale aflevering van de voetbalpodcast van De Telegraaf blikken we dit keer met chef voetbal Valentijn Driessen en Oranje-watcher Mike Verweij vooruit op het slotstuk van de Nations League. Daarin neemt het Nederlands elftal het volgende week donderdag in de halve finales op tegen Engeland.