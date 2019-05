RKC Waalwijk dwingt promotie af na spektakelstuk

De eerste confrontatie tussen de finalisten eindigde in een doelpuntloos gelijkspel. De strijd om een ticket naar de Eredivisie lag dus nog volledig open in De Adelaarshorst, de thuishaven van Go Ahead Eagles. Na een klein kwartier kwam RKC op voorsprong. Stijn Spierings ging naar de grond na een tackle van Roland Baas. In eerste instantie wuifde scheidsrechter Dennis Higler de situatie weg, maar een paar tellen later wees hij resoluut naar de stip. De VAR greep niet in en Emil Hansson schoot raak vanaf elf meter.

Emil Hansson na zijn strafschop tegen Go Ahead Eagles Ⓒ VI Images

Problemen

Tien minuten voor rust kwamen de mannen van John Stegeman in haast onoverbrugbare problemen. Wederom was Spierings een doorn in het oog van de Eagles toen hij van buiten de zestien de bal prachtig in de winkelhaak krulde. Daar ging overigens een kleine ketser van Go Ahead-aanvoerder Jeroen Veldmate aan vooraf.

Jeroen Veldmate vertolkte een hoofdrol in de eerste helft van de wedstrijd met een fout achterin - die afgestraft werd door RKC - en een benutte strafschop. Ⓒ BSR/Soccrates

Nog voor rust deed de thuisploeg iets terug. RKC klungelde in het eigen strafschopgebied en kreeg de bal niet weg. Uiteindelijk werd Thomas Verheijdt in alle chaos onderuit gehaald. Higler gaf opnieuw een penalty, benut door Veldmate. Zo kwam er een einde aan de spectaculaire eerste helft.

Spektakel

De tweeëntwintig hoofdrolspelers kwamen iets later uit de kleedkamers, omdat de teamarts van RKC onwel werd tijdens de rust. Het staflid een hartsti. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is de teamarts van RKC stabiel.

Desalniettemin ging het spektakel na rust gewoon weer verder. Tien minuten nadat de spelers terugkwamen uit de kleedkamers stond de 2-2 op het scorebord. Een schot van Richard van der Venne werd van richting veranderd en belandde vervolgens in het doel van RKC. Eagles rook bloed en zette door. In de 63e minuut rondde Istvan Bakx fraai af en schoot Go Ahead virtueel naar de Eredivisie.

RKC leek lamgeslagen te zijn na de 3-2 van Go Ahead, maar een kwartier voor tijd waren het toch weer de Waalwijkers die de gelijkmaker aantekenden dankzij een treffer van Hans Mulder. De 3-3 betekende op dat moment dat RKC naar het hoogste niveau in Nederland zou promoveren.

Promotie

Ingo van Weert schoot Go Ahead in de 90e minuut op 4-3 en dacht de matchwinner te worden. Maar met nog een paar seconden te spelen, was RKC uiteindelijk de gevierde ploeg. Niemand minder dan Spierings schoot de 4-4 tegen de touwen. Go Ahead gooide alles op alles en moest in de slotfase nog een strafschop incasseren, die door Mario Bilate werd benut.

De prijs die overhandigd werd aan de winnaar van de playoffs en de kersverse promovendus naar de Eredivisie. Ⓒ BSR/Soccrates