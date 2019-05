Sinkeldam kan bij Groupama blijven

De 30-jarige Noord-Hollander die momenteel actief is in de Giro d’Italia, voelt zich erg op zijn gemak onder de vleugels van kopman Arnaud Démare. Op voorspraak van de sprinter verkaste de Assendelver eind 2017 van Team Sunweb naar de formatie die al sinds 1997 deel uitmaakt van het peloton. De onderhandelingen over een volgende tweejarige verbintenis zijn nagenoeg afgerond.

„Ik weet niet of je Groupama een droomploeg moet noemen, maar ik ben er super-blij mee”, zegt Sinkeldam. „Destijds wilde ik per se naar dit team omdat ik met Arnaud wilde samenwerken en me het een leuke ploeg leek die ook nog eens goed gestructureerd is. Dat is allemaal uitgekomen. Het seizoen is tot dusver nog niet geweldig geweest, zo eerlijk moeten we zijn. Maar het is prettig dat Arnaud intussen een etappe in de Giro heeft gewonnen en de paarse puntentrui draagt. Hopelijk kunnen we die met hem behouden tot in Verona.”