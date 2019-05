Schippers: ’Als ik overal doorheen ram haal ik niet nog een jaar’

Ten tijde de Europese indoorkampioenschappen, begin maart in Glasgow, leek het euvel verholpen - ze won een zilveren medaille op de 60 meter - maar tijdens haar trainingsstage in Florida begin april ging de 26-jarige Utrechtse bij de eerste starttraining weer door haar rug. Pas sinds kort is de tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter weer fit. Tijdens de persconferentie van de FBK Games op Papendal blikte de door meeting director Hans Kloosterman aangekondigde ‘wereldster van beroep’ vooruit op een bijzonder zomerseizoen, waarbij de wereldkampioenschappen pas op 27 september starten in het snikhete Doha.

Je startte afgelopen zaterdag in het Belgische Oordegem, hoe beviel dat?

,,Het was voor mij echt een inkomer. Ik wilde een wedstrijdje uit de losse pols lopen. Ik kom uit een best wel pittige periode na een langdurige blessure, links onderin mijn rug. Ik heb daardoor in negen weken tijd pas één keer in het startblok kunnen zitten en heb veel trainingsarbeid gemist. Overall ben ik heel fit, maar ik mis echt het snelheidsgedeelte. Ik moet langzaam het seizoen in groeien. Ik heb een aantal snelheidstrainingen nodig om weer op niveau te zijn. Oordegem moet je dus zien als een goede training.”

Komen Stockholm (donderdag aanstaande, red) en Hengelo (9 juni) dan niet te vroeg?

,,Ik heb geen pijn meer dus ik moet nu alleen de snelheidsprikkels erin krijgen. Ik moet zorgen dat ik elke wedstrijd een beetje beter en fitter word. Dat is stap één. Ik heb veel 200 meters gelopen maar niet op snelheid. Die snelheid krijg je ook wel weer terug. Wedstrijden zijn goede snelheidsprikkels. Bart (Bennema, haar coach, red.) en ik hebben er vol vertrouwen in dat het allemaal in een relatief goede tijd goed kan komen.”

Is de 100 meter in Hengelo een serieuze wedstrijd voor jou?

,,Elke wedstrijd is een serieuze wedstrijd voor mij. Iedere wedstrijd heeft een doel op zich. In Stockholm verwacht ik geen 21.6 (haar persoonlijk record uit 2015 is 21.63, red.) te lopen maar de race goed uit te voeren, dat is daar mijn doel. Door dit steeds meer te doen komt het steeds meer terug. Dat ik niet kan winnen is minder belangrijk, ik moet zorgen dat ik straks in Doha goed ben en niet volgende week of over drie weken. Accepteren en zo goed mogelijk lopen, dat is positief voor later.”

Heb je meer geduld nu je ouder bent?

,,Ik wil nog een paar jaar langer mee. Als ik overal doorheen blijf rammen dan ga ik het niet nog een aantal jaar redden. Als je 18 bent ben je super gretig en kan dat. Als je ouder bent herstel je toch iets minder snel. Ik heb bijvoorbeeld in 2017 geleerd meer geduld te hebben om uiteindelijk toch wereldkampioen te worden.”

Waar ligt jouw focus?

,,De WK en de Olympische Spelen zijn mijn hoofdfocusdoelen. Dit jaar is echt anders. Amerikanen en Jamaicanen moeten in juli echt goed zijn voor hun Trials. Wij kunnen gewoon werken tot aan het hoogtepunt begin oktober in Doha. Alles wat nu gebeurt zegt nog niets over oktober. We zijn het niet gewend om zo’n seizoen te draaien. Normaliter zijn de kampioenschappen in augustus. Het is gek dat het zo laat is. In augustus is het vanwege de hitte niet te doen. Voor ons is het te accepteren.”

Loop je straks in Doha liever een persoonlijk record of word je liever wereldkampioen?

,,Wereldkampioen, dat is een titel. In Londen 2017 weet niemand meer wat voor tijd je hebt gelopen, maar je wordt wel wereldkampioen. Straks onthouden mensen wel hoe vaak je wereldkampioen bent geworden en niet hoe vaak je 21.9 hebt gelopen. In Doha loop ik in principe de 100 en 200 en ook de 4x100 meter. Het programma op de WK laat dat ook toe.”