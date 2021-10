Tallon Griekspoor blijft maar winnen

Hij heeft sinds zijn debuut op de US Open, waar hij in de tweede ronde verloor van Novak Djokovic, niet meer verloren. Hij won een duel in de Daviscup tegen Uruguay en pakte vervolgens de titel in zowel Murcia als Napels.

Zondag neemt Griekspoor, die maandag debuteert in de mondiale top 100, het op tegen de winnaar van het duel tussen Franco Agamenone uit Italië en de Amerikaan Alexander Ritschard. De nummer twee van Nederland, achter Botic van de Zandschulp, kan zijn zesde challengertitel van het jaar veroveren.