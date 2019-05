Sparta na één seizoen weer terug in Eredivisie

Het eerste duel tussen De Graafschap en Sparta, gespeeld op Het Kasteel, eindigde in 1-2 voor de bezoekers uit Doetinchem. Sparta had het betere van het spel, maar door een penalty in de blessuretijd ging De Graafschap er pardoes met de winst vandoor en zette in Rotterdam een reuzenstap naar lijfsbehoud in de Eredivisie.

Aan de bezoekers was goed te zien dat zij nog alle hoop hadden in een goede afloop. De club uit Rotterdam kreeg genoeg kansen om op voorsprong te komen. Het lukten de mannen van trainer Henk Fraser echter niet om tot scoren te komen. Nadat De Graafschap van de eerste schrik was bijgekomen ging het zelf voetballen, maar net zoals Sparta lukte het de thuisploeg niet om het net te vinden.

Irritaties bij De Graafschap-aanvoerder Bart Straalman (r) na de sterke openingsfase van Sparta. Ⓒ BSR/Soccrates

Slordig

Na rust liet De Graafschap zich niet opnieuw verrassen in de beginfase. Sterker nog, dit keer waren het de Superboeren die het initiatief namen. Het uitte zich in gevaar, maar wederom werd er niet gescoord tijdens het slordige promotie/degradatieduel op De Vijverberg.

Naarmate de tijd weg tikte in het voordeel van de thuisploeg, leunde De Graafschap steeds meer op de verdediging. Dat deden de mannen van trainer Henk de Jong in eerste instantieo met verve, want tot grote uitgespeelde kansen kwam Sparta niet.

Omslag

Fraser wisselde aanvallend en bracht Halil Dervisoglu binnen de lijnen. Het bleek een waardevolle wissel te zijn voor de Rotterdammers, omdat de creatieve middenvelder een kwartier voor tijd - nadat Lars Veldwijk tot twee keer toe op doelman Nigel Bertrams stuitte - de bal eenvoudig in een leeg doel tikte. Daarmee bracht de Spartaan de spanning weer volledig terug in de wedstrijd.

Youssef el Jebli kan het niet geloven dat De Graafschap is gedegradeerd Ⓒ BSR/Soccrates

De 0-1 betekende de omslag in Doetinchem. De Graafschap kwam na de tegentreffer niet meer van eigen helft af en dat kostte de Eredivisionist tien minuten voor tijd de kop. Na een hoekschop knikte Adil Auassar de beslissende 0-2 binnen. De Graafschap kwam de klap niet meer te boven.

Eredivisie

Door de 0-2 zege op De Graafschap keert Sparta na één jaar weer terug in de Eredivisie. Voor De Graafschap geldt het tegenovergestelde verhaal. De Superboeren degraderen na een seizoen weer terug naar de Keuken Kampioen Divisie.