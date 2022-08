Volendam luistert terugkeer in Eredivisie op met punt in Groningen

Bij Volendam debuteerde Carel Eiting met een basisplaats. Ook de zestienjarige Billy van Duijl maakte bij de terugkeer van ’Het andere Oranje’ in de Eredivisie zijn basisdebuut. Jonk liet de teruggekeerde Henk Veerman op de bank plaatsnemen. Hij kwam na een half uur spelen wel al in de ploeg.

Bij de thuisploeg verscheen Jørgen Strand Larsen aan de aftrap. De spits staat in de nadrukkelijke belangstelling van buitenlandse clubs, maar Groningen heeft meermaals benadrukt hem niet kwijt te willen.

Droomstart Groningen

De thuisploeg kende een droomstart, want binnen twee minuten mocht Groningen juichen. Cyril Ngonge haalde laag en hard uit van afstand en zag het leer in het doel van Volendam verdwijnen: 1-0. Een kwartier later hadden de bezoekers langszij moeten komen, maar Michael Verrips redde geweldig op een heerlijke uithaal van Franco Antonucci.

Met een intikkertje maakte Strand Larsen een kwartier voor de pauze de 2-0. Volendam toonde daarna karakter, want amper vijf minuten later maakte Daryl van Mieghem de aansluitingstreffer: 2-1.

Gelijkmaker

Na de rust golfde het vermakelijke duel op en neer. Volendam was via Van Mieghem heel dicht bij de gelijkmaker, maar de paal voorkwam zijn tweede goal. Niet veel later was ook Ngonge dicht bij zijn tweede, maar ook hij had geen geluk.

Een opmerkelijk moment zorgde uiteindelijk voor de gelijkmaker. Benaissa Benamar kopte krachtig in na een hoekschop, maar Neraysho Kasanwirjo leek de inzet op tijd te keren. Het spel ging verder, maar na een onderbreking wees scheidsrechter Joey Kooij alsnog naar de middenstip. De VAR oordeelde dat de bal in zijn geheel over de doellijn was gegaan: 2-2. Dit bleef ook na de spannende slotfase de eindstand.