FC Utrecht verovert ticket voor Europees voetbal

De ploeg van afzwaaiend trainer Dick Advocaat (71) won in Arnhem de return in de finale van de play-offs met 2-0. Het eerste duel afgelopen vrijdag in de Galgenwaard was in 1-1 geëindigd.

Het openingsdoelpunt viel in de 31e minuut en kwam op naam van de Belg Cyriel Dessers. De teleurstellende thuisclub kreeg daarna amper kansen op de gelijkmaker. Uitblinker Simon Gustafson, de man van de assist bij het eerste doelpunt, besliste het duel in de 77e minuut. Kort daarna moest Vitesse-invaller Mohammed Dauda met rood van het veld na een wilde charge op Gustafson.

Met de winst in het tweeluik nam FC Utrecht revanche voor de dubbele nederlaag tegen Vitesse vorig jaar in de finale van de play-offs om Europees voetbal.

Advocaat won in een lange en prachtige trainersloopbaan alles wat er in Nederland aan prijzen te winnen valt, maar de eindzege in de play-offs om Europees voetbal ontbrak nog op zijn erelijst. Met de verdiende zege in de Gelredome kreeg de oud-bondscoach een passend afscheid. De kans dat hij in het Nederlandse profvoetbal nog terugkeert als trainer is volgens de Hagenaar zeer klein.

FC Utrecht combineerde makkelijker dan de thuisclub, die geen al te beste indruk maakte. Dankzij doelman Remko Pasveer bleef de schade voor Vitesse bij de rust beperkt tot 0-1. Op aangeven van Gustafson speelde Dessers zich knap vrij waarna de Belg doeltreffend uithaalde.

Trainer Leonid Sloetski trachtte Vitesse na de rust van nieuwe impulsen te voorzien. Matús Bero en Dauda kwamen in de plaats van Bryan Linssen en Alexander Büttner. Vitesse werd daardoor aanvallend wel wat sterker, maar doelman Nick Marsman kwam bij FC Utrecht niet in de problemen. Gustafson zorgde in de slotfase voor opluchting en blijdschap bij Advocaat, die mogelijk in het buitenland toch nog aan het werk gaat.