UEFA-baas ’ontdekt nieuwe Champions League-opzet’

In een interview met persbureau Reuters zegt voorzitter Aleksander Ceferin dat de duels in deze opzet vaak aantrekkelijker zijn om naar te kijken.

Nood

De UEFA schakelde dit seizoen vanwege het coronavirus noodgedwongen over op dit systeem. Vanaf de kwartfinales werd de strijd in de Champions League en Europa League in één duel gespeeld.

„We werden gedwongen om het op deze manier te doen, maar uiteindelijk zien we dat we iets nieuws hebben ontdekt. We zullen er in de toekomst zeker over nadenken”, aldus Ceferin. „Als een van de teams nu scoort, moet het andere team daar direct iets tegenover zetten. Normaal gesproken is die druk er niet omdat ze het in de tweede wedstrijd nog recht kunnen zetten.”

Nadelen

Nadelen zijn er ook, weet Ceferin. Vooral financiële. „Omroepen kunnen zeggen: we hebben nu opeens minder wedstrijden’. Het lijkt me het verstandigst dit nog eens te bespreken als het coronavirus achter de rug is.”

Het huidige format van de Champions League en Europa League ligt vast tot en met het seizoen 2024/2025. Later dit jaar staan er gesprekken in de planning om veranderingen door te voeren.