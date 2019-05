Koeman weigert geruchten Barça de kop in te drukken

Hoewel de huidige trainer Ernesto Valverde (nog) niet is ontslagen schreeuwen de koppen van de Catalaanse sportkranten dat de 56-jarige Koeman de droom-kandidaat van Barcelona is om voor de groep met Lionel Messi en Frenkie de Jong te staan. Een bezoek van Koeman, vorige week, aan hotel Princessa Sofia – om de hoek bij Camp Nou – van een Barça-bestuurslid versterkte de geruchten. Ook al omdat Koeman sinds kort eigenaar is van een schitterend appartement in Barcelona en zijn vakantie-optrekje in Vale do Lobo in Portugal heeft verkocht.

Barcelona

Eén en één is twee, zou je zeggen, maar desondanks hield Koeman gisteren tijdens de persconferentie van Oranje de lippen stijf op elkaar over FC Barcelona. Zeist is volgens Koeman niet de plek om over de interesse van de Catalanen te praten. „Volgens mij gaat het over het Nederlands elftal, dus daar zou ik het bij laten”, zei hij tegen de vragensteller. „Het zou heel makkelijk zijn, ja”, reageerde hij op de opmerking dat het een stuk makkelijker is als hij zou zeggen dat hij sowieso bij het Nederlands elftal blijft. „Maar dat doe ik niet.” Terwijl hij dat eerder dus wel deed.

Nations League

Voor het Nederlands elftal zou een vertrek van Koeman een enorme klap zijn. Na enkele magere jaren en afwezigheid op EURO 2016 en het WK 2018 heeft de geboren Zaandammer Oranje weer aan het voetballen gekregen. Met een nieuwe lichting spelers met onder anderen Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk, terwijl hij het maximale uit Memphis Depay haalt. Volgende week neemt Nederland in Portugal zelfs deel aan de Nations League Finals met Engeland, Portugal en Zwitserland. En de eerste stappen op weg naar EURO 2020 zijn gezet.

Mocht Ronald Koeman besluiten de nieuwe trainer van FC Barcelona te worden, dan heeft hij net zoals bij Oranje de beschikking over Frenkie de Jong. Ⓒ ANP

Wil FC Barcelona Koeman ophalen bij de KNVB, dan zullen de Catalanen wel zijn contract tot medio 2022 moeten afkopen. Overigens spraken de bondscoach en de voetbalbond af om na twee jaar, in 2020 na het EK Voetbal, een evaluatiemoment in te plannen. Vertrekt Koeman voortijdig bij Oranje dan is het de tweede keer in zijn carrière dat hij zijn contract niet uitdient. In oktober 2007 stond hij bovenaan met PSV toen Valencia zich meldde om trainer te worden. Met de legendarische woorden dat ’zo’n trein maar eens voorbijkomt’ vertrok hij naar Spanje. Koeman heeft er na het beëindigen van zijn actieve loopbaan nooit een geheim van gemaakt dat trainer worden van FC Barcelona zijn ultieme droom is.