Koeman: ’Het gaat nu om het winnen van de Nations League’

Bondscoach Ronald Koeman gaat met zijn ploeg vol voor de eindzege in de Nations League. Ⓒ Foto ANP

ZEIST - Ronald Koeman is de baas bij Oranje en niemand anders. De bondscoach gaf in Zeist aan naar zijn spelers te luisteren, maar liet in de aanloop naar de Nations League Finals blijken dat zijn wil wet is. Zo sluit hij niet uit dat Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk worden gespaard tegen Engeland en heeft hij voor aanstaande vader Jeroen Zoet de knoop doorgehakt om thuis te blijven.