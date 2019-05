RKC, de stuntploeg die geschiedenis schreef

Fred GRim op de schouders. Ⓒ VI Images

DEVENTER - RKC Waalwijk keert na de knotsgekke 5-4 zege op Go Ahead Eagles na vijf jaar terug in het nationale Voetbal-Walhalla. Dat is op zich al een verhaal waard. Maar sommige verhalen over de hoofdrolspelers van de Waalwijkse stuntploeg laten zich nog makkelijker schrijven. Ruim baan voor twee gediste Spartanen, de man die vier keer promoveerde (en even zo vaak degradeerde), een keeper die de dood in de ogen keek en een 27-jarge spits die nog nooit in de Eredivisie speelde.