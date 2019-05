Advocaat emotioneel: ’Ik ben zó trots op mijn spelers’

De return in de finale van de play-offs tegen Vitesse leverde een dikverdiende zege van 0-2 op, na 1-1 in Utrecht. „Het is geweldig om op deze manier als trainer af te sluiten in Nederland. Ik ben zó trots op mijn spelers. Ik heb niemand, echt niemand horen klagen over vermoeidheid.”

Volgens Advocaat had FC Utrecht het beste voor het laatst bewaard. „Ze hebben echt geweldig gespeeld. Afgelopen vrijdag vond ik ons ook al heel goed spelen, maar in dat duel verzuimden we nog om afstand te nemen. Maar in de return hebben we laten zien hoe goed we zijn. Het hele elftal heeft keihard gewerkt en de manier waarop de verdediging en het middenveld hebben gespeeld, was subliem. Er zat zoveel drang in. Vitesse heeft geen uitgespeelde kans gehad.”

Als pure liefhebber had Advocaat genoten van uitblinker Simon Gustafson, goed voor een assist en een doelpunt in Arnhem. „Hij heeft exceptionele kwaliteiten. Hij hoort in het Zweedse nationale team thuis. Zijn doelpunt was zo mooi, het ontroerde me gewoon.”

