Fraser met Sparta naar Eredivisie: ’Geluk dwing je af’

„Geluk dwing je af”, sprak hij bij FOX Sports met een gelukzalige glimlach. „Dit was een ongelooflijke avond.”

Sparta moest in Doetinchem een achterstand van 1-2 goedmaken. Pas in de 74e minuut kwam de score op gang waarna Adil Auassar in de 83e minuut de beslissende treffer voor zijn rekening nam. Daardoor degradeerde De Graafschap naar de eerste divisie.

„Achteraf was dit het beste scenario”, oordeelde Fraser. „Je zag dit scoreverloop echter niet aankomen. We speelden tegen de klok. Maar als je laat op 0-1 komt en nog later op 0-2, is er weinig tijd meer over voor de tegenstander om nog iets terug te doen.”

Fraser vond Sparta een verdiende winnaar van het tweeluik. „Zeker op basis van deze return. We hebben gespeeld zoals Sparta hoort te doen: met passie, beleving en strijd. We hebben meer gevochten dan gevoetbald, maar onze mentale weerbaarheid was grandioos. Dit geeft heel veel energie.”

