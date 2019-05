Utrecht op pole voor Maher

FC Utrecht zet er, nu het Europese ticket binnen is, vol op in om de transfervrije middenvelder te contracteren. Ook Vitesse is nog in de race voor Maher, die besloten heeft een aanbieding van AZ naast zich neer te leggen.

Maar FC Utrecht heeft de beste papieren. De nieuwe FC Utrecht-trainer John van den Brom werkte dit seizoen bij AZ succesrijk samen met Maher.