Succes voor Team Sunweb in Parijs-Tours

Achter het tweetal maakte Joris Nieuwenhuis het feest compleet voor de van oorsprong Nederlandse ploeg. Nieuwenhuis sprintte een halve minuut na de finish van het tweetal naar de derde plaats. De 24-jarige Pedersen volgt op de erelijst de Belg Jelle Wallays op.

De Deen Søren Kragh Andersen, ploeggenoot van Pedersen en vooraf beschouwd als topfavoriet, kwam ten val waarbij hij zijn hand blesseerde. Cosnefroy en Pedersen bleven op een van de laatste grindstroken met zijn tweeën voorop over.

Pedersen (24) werd in 2017 Europees wegkampioen bij de beloften, in hetzelfde jaar won hij ook een rit in de Ronde van Denemarken. De winst in Parijs-Tours was zijn eerste zege in dienst van Sunweb.