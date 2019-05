Honderden fans nemen afscheid van Lauda

In kathedraal de Stephansdom ligt Lauda opgebaard. Mensen kunnen tot het begin van de middag, wanneer de uitvaart begint, de racelegende een laatste eer bewijzen. Waar Lauda begraven wordt, is niet bekendgemaakt. De stad Wenen had de familie een eregraf op de centrale begraafplaats aangeboden, maar de familie heeft daarvoor bedankt.

Er wordt afscheid genomen van Niki Lauda. Ⓒ REUTERS

Lauda overleed in het universiteitsziekenhuis van Zürich in Zwitserland. Zijn gezondheid was broos na een longtransplantatie vorig najaar.