Massaal eerbetoon aan Lauda

Duizenden verzamelden zich bij de Stephansdom, de kathedraal in de hoofdstad waar de drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 lag opgebaard. Lauda, die een volksheld was in zijn land, is 70 jaar geworden.

Veel prominenten uit de Formule 1 waren aanwezig in de immense kerk, onder wie de huidige wereldkampioen Lewis Hamilton. Hij begeleidde de kist na de eredienst in de dom samen met onder anderen oud-kampioenen Nico Rosberg en Alain Prost.

Voorzitter Jean Todt van de internationale autosportfederatie was er, evenals de Oostenrijkse filmheld Arnold Schwarzenegger, Mercedes-teambaas Toto Wolff en oud-bondskanselier Sebastian Kurz.

Er wordt afscheid genomen van Niki Lauda. Ⓒ REUTERS

Na de rouwdienst volgde in beslotenheid de begrafenis op een geheime plek. De stad Wenen had de familie een eregraf op de centrale begraafplaats aangeboden, maar de familie bedankte daarvoor.

Lauda overleed in het universiteitsziekenhuis van Zürich in Zwitserland. Zijn gezondheid was broos na een longtransplantatie vorig najaar. Hij was behalve autoracer ook luchtvaartondernemer. Lauda overleefde in 1976 een zware crash op de Nürburgring. Hij verbrandde een zijde van zijn hoofd en droeg sindsdien altijd een rode pet.

De weduwe van Niki Lauda, Birgit, legt zijn helm op zijn kist. Ⓒ REUTERS