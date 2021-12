Bondscoach Mark Parsons van Oranje Leeuwinnen definitief toegelaten tot KNVB-cursus

De UEFA Pro opleiding is de hoogste trainersopleiding van Nederland. Na het behalen van dit diploma kunnen trainers zelfstandig aan de slag als hoofdtrainer in het betaald voetbal. Parsons heeft al wel in de Verenigde Staten een opleiding afgerond. De KNVB liet weten dat Parsons de UEFA Pro opleiding volgt om ook aan alle Europese vereisten voor trainers te voldoen.

,,Ik vind sowieso dat het iets is dat ik moet doen”, zei Parsons eerder al. „Niet alleen om de mind te scherp te houden, maar ook om de Nederlandse voetbalcultuur te leren kennen. In Engeland had ik al cursussen gevolgd via de FA, maar eenmaal in Amerika, ben ik dat gewoon weer gaan doen.”

