Kaartverkoop EK 2020 van start

In Amsterdam, waar vier wedstrijden plaatsvinden, wordt woensdag het startschot gegeven voor de ticketverkoop met de korte film ’Not Just Football’.

Supporters kunnen zich vanaf woensdag via de officiële website van het EK (euro2020.com) registreren voor de tickets. De daadwerkelijke kaartverkoop begint 12 juni.

Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het EK wordt de komende editie verspreid door Europa gehouden, in twaalf steden. Amsterdam is er daar een van. In de Johan Cruijff ArenA worden drie groepswedstrijden en één duel uit de achtste finales gespeeld. Als Oranje het EK haalt, speelt het in ieder geval twee groepsduels in eigen land. De halve finales en de eindstrijd van het EK zijn op Wembley in Londen.

„Voetbal is het grootste sociale netwerk van Nederland. Euro 2020 staat voor voetbal vieren met elkaar. Als fan, vrijwilliger, als voetballer. Dat hebben we ook als startpunt gebruikt voor deze video”, zegt Gijs de Jong, die namens de KNVB toernooidirecteur is van speelstad Amsterdam.

Tickets voor de groepswedstrijden in Amsterdam kosten tussen de 50 en 185 euro. Voor een kaartje voor de finale moet tussen de 295 en 945 euro worden betaald.

Naast Amsterdam en Londen zijn de EK-wedstrijden in Bakoe, Bilbao, Boedapest, Boekarest, Dublin, Glasgow, Kopenhagen, München, Rome en Sint-Petersburg.