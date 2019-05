Dat alleen Nicola Bagioli en Tony Gallopin de finish niet wisten te halen, mag een klein mirakel heten. Will Clarke (Trek-Segafredo) kwam als allerlaatste binnen, op 43 minuten en 41 seconden van winnaar Ciccione.

Vlak daarvoor was het Conor Dunne die met alle moeite de streep wist te halen. „Zo, zo, zo ongekend koud was de afdaling. Ik heb maar hete thee over mezelf heengegooid om warm te blijven tot bij de finish”, twitterde hij.

Joe Dombrowski van EF Education First – die knap achtste werd – had nog wel een advies voor Dunne. „Plas gewoon in je broek, maat.” Of hij dit zelf heeft gedaan om zijn top tien-klassering te behalen, liet hij achterwege.

Chris Hamilton postte een foto van zichzelf op Twitter, terwijl hij de bevreesde Mortirolo beklimt in de stromende regen. Op de foto heeft hij een regenjas tussen zijn tanden en dus nog niet aan. „Ik zweer dat ik hem helemaal beneden aan heb gekregen”, grapte de Australiër.