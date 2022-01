Braziliaan zamelt geld in het voor het goede doel Roberto Carlos (48) bereidt zich voor op bijzondere rentree bij amateurclub

Roberto Carlos is inmiddels alweer 48 jaar, maar maakt zich desondanks op voor een bijzondere rentree in het voetbal. Via eBay kunnen mensen bieden op de Braziliaanse ex-wereldkampioen, die zich beschikbaar stelt voor een eenmalig optreden bij een Britse amateurclub.