Schouder uit de kom bij Roglic, Sloveen zet hem zelf weer terug

„Een waardeloze dag, zo kan het ik kort en bondig samenvatten”, zei ploegleider Grischa Niermann bij de NOS. „Het begon al met Wout die viel net nadat hij was gaan pissen en terugkeerde in het peloton. Jonas werd richting finale van de koers van achteren aangereden en moest van fiets wisselen, maar dat ging niet vlekkeloos. Hij pakte de reservefiets van Nathan Van Hooydonck, maar die was veel te groot en daar kon hij niet op verder. Dus hij moest nogmaals van fiets wisselen.”

Roglic kwam ten val doordat vlak voor hem een motorrijder een strobaal de weg op duwde, somde de ploegleider de pech verder op. „Bij die val schoot zijn schouder uit de kom. Gelukkig kon hij die er zelf weer inzetten, maar dat duurde wel even. En dat was onze dag.”

Niermann wanhoopt nog niet, want uiteindelijk verloor Vingegaard slechts 13 seconden op Tourfavoriet Tadej Pogacar. Roglic leverde wel meer dan 2 minuten in „We hebben al een paar heel mooie dagen gehad in deze Tour, vandaag was het waardeloos. Het is nog niet verloren, maar dit is niet de uitkomst die wij graag wilde hebben.”

’Gevecht met mezelf’

Zijn ploeggenoot Wout van Aert rekende er woensdag na de vijfde etappe van de Tour de France al niet meer op dat hij naar het podium moest om een nieuwe gele trui in ontvangst te nemen. De Belg was ontevreden over een in alle opzichten moeilijke dag. „Het was een gevecht met mezelf, de hele dag”, zei hij.

De zorgen begonnen al vroeg in de rit, waarin de geletruidrager zich opvallend ver had laten terugzakken in het peloton. „Ik zat niet graag voorin. Ik vond de wegen te gevaarlijk, smal soms en met veel obstakels.” Van Aert kwam ook nog ten val toen hij het achterwiel van ploeggenoot Steven Kruijswijk raakte. „Ik verloor het vertrouwen om me in de drukte te mengen. Daarmee heb ik de ploeg in de steek gelaten”, klonk het schuldbewust.

Toch was hij zeker nog van nut toen de voor hem rijdende Jonas Vingegaard lek reed en na twee fietswissels het contact met de groep klassementsmannen kwijt was. Van Aert bracht de Deen nog redelijk in de buurt van de Sloveen Tadej Pogacar, de topfavoriet voor de eindzege. Het verschil schommelde lang rond de minuut maar bleef op de finish beperkt tot 13 seconden. „Het was niet de dag waarop we gehoopt hadden. Gisteren vochten we aan kop van de wedstrijd, vandaag ver daar achter. Met Jonas ziet het er gelukkig nog goed uit voor het klassement.”

Na alle inspanningen lag er toch nog een nieuwe gele trui voor Van Aert klaar, een meevaller. „Morgen starten we in België, mooi dat ik ’m nog een keer kan dragen.”