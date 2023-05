Snelste tijd Max Verstappen in tweede training in Miami

Verstappen noteerde een rapste rondetijd van 1.27,930. Hij was daarmee bijna vier tienden van een seconde sneller dan Carlos Sainz. Daarachter volgden Leclerc en Sergio Pérez. Leclerc, die in Miami rijdt met onder meer een nieuwe vloer, verloor de achterkant van zijn auto in bocht 7 en crashte. De schade leek enigszins beperkt.

Nyck de Vries noteerde de negentiende tijd, nadat hij in de eerste training weinig in actie kwam na een spin en schade aan de achterkant van zijn AlphaTauri. Die renstal had het qua snelheid aardig voor elkaar in Baku, maar in Florida is dat tempo er zeker nog niet. De Vries’ teamgenoot Yuki Tsunoda kwam niet verder dan de achttiende tijd.