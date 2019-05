Advocaat dolblij voor gepromoveerde Sparta

Na de felicitaties van clubeigenaar Frans van Seumeren in ontvangst te hebben genomen, spurtte Advocaat naar binnen. „Ik ben snel naar binnen gegaan, want ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat ik mijn emoties moeilijk kon bedwingen. Als je het zo kan afsluiten in Nederland, dan kan het niet mooier”, aldus de 71-jarige Advocaat, die de lachers op zijn hand kreeg door voor iedere camera op de vraag of dit nou echt zijn laatste klus was schalks te antwoorden. „Er komen nog wel een paar slachtoffers...”

Eind vorig seizoen zat Advocaat helemaal stuk, toen hij met Sparta degradeerde. Bij zijn entree in de Galgenwaard gaf hij ook onomwonden toe dat het hem dwars zat, als dat zijn laatste wapenfeit als trainer zou blijven. „Dat was een bittere tegenvaller, want ik ben een winnaar. Dat zat verschrikkelijk diep”, erkende Advocaat, die helemaal glunderde toen hij te horen kreeg dat Sparta gepromoveerd is. „Nou, dan is het helemaal feest.”

Hoewel FC Utrecht veel zwaarder was gedecimeerd door het blessurespook dan Vitesse, had Advocaat een team neergezet dat zowel tactisch als qua wedstrijdinstelling de bovenliggende partij was. Cruciaal was de slag op het middenveld, die werd gewonnen door FC Utrecht, dat steeds een mannetje meer had.

FC Utrecht speelde een voortreffelijke eerste helft en kwam op voorsprong via Cyriel Dessers. Vitesse-trainer Leonid Slutsky gooide zijn elftal om voor de tweede helft en Vitesse kreeg meer grip op de wedstrijd, maar FC Utrecht kwam nooit echt in de problemen. Bij een gevaarlijke uitbraak van FC Utrecht was het Simon Gustafson die vrije doortocht kreeg naar het Vitesse-doel: 0-2.

Advocaat had genoten op de bank. „Er was geen zwakke speler. De achterhoede en het middenveld waren echt van topniveau. Ik heb de jongens gezegd: ’Volgens mij hebben we elkaar het hele seizoen niet goed genoeg begrepen, want als ik zie hoe goed jullie je laatste wedstrijd hebben gespeeld... Dit was de beste van het seizoen.’”

