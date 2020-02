NAC-trainer Peter Hyballa over Willem Weijs-soap: ’Ik heb andere dingen te doen’

Peter Hyballa probeert zijn fanatisme over te brengen op de spelers van NAC. „Ik moet de energietank op de achtergrond zijn.” Ⓒ Hollandse Hoogte

ZUNDERT - De wind raast over de trainingsvelden van NAC Breda, een treffend beeld voor het stormachtige seizoen dat de volksclub doormaakt. Onder leiding van de nieuwe trainer Peter Hyballa probeert NAC na de eliminatie van PSV morgenavond in Alkmaar tegen AZ weer te stunten in de KNVB-beker. Maar het hoofddoel voor dit seizoen, promotie naar de Eredivisie, is alleen maar verder uit zicht geraakt.