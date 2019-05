Van Gerwen begrijpt teleurstelling ’Barney’

Het toernooi wordt van 6 tot en met 9 juni gehouden in Hamburg. „Met alle respect voor Raymond (van Barneveld, red.), maar ik denk dat Jermaine deze plaats verdient, maar als ik in de positie van Raymond had gezeten, zou ik me ook ontdaan voelen.”

„Ik ben een realistisch mens. Op basis van ranking verdien ik het niet. Maar op basis van staat van dienst in de World Cup, dan had je het mij wel kunnen gunnen in mijn laatste jaar”, aldus Van Barneveld. „Het zal zwaar voor me zijn. Ik speel graag voor mijn land en dat nemen ze me nu op deze manier toch even af. Het is toch gewoon een wereldtitel.”

Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld in 2017 met de beker. Ⓒ Lawrence Lustig

Van Gerwen wacht een spannende strijd bij het toernooi dat in totaal vier keer door een Nederlands koppel werd gewonnen. „Er zijn een heleboel spelers die in uitstekende vorm verkeren, maar ook een aantal spelers dat uit vorm is. In het korte format verwacht ik wel wat verrassingen.”

Van Gerwen vertelde verder dat hij in 2019 nog twee heel duidelijke doelen voor ogen heeft. „Ik wil het World Matchplay winnen, want daar heb ik de afgelopen twee jaar slecht gepresteerd. Ook wil ik de eindzege veroveren bij the Champions League of Darts, want dat is het enige televisietoernooi dat ik nog nooit heb gewonnen.”

Nederland neemt het tijdens de World Cup of Darts in Duitsland in de openingsronde op tegen Spanje, waarna bij een zege wellicht een confronatie wacht met Polen.