FC Utrecht haalt middenvelder van Jong PSV

Lonwijk zat aanvankelijk in de gecombineerde jeugdopleiding van Willem II en RKC Waalwijk. In 2010 verkaste hij op tienjarige leeftijd naar PSV. Afgelopen seizoen zorgde de jeugdinternational bij de beloften van PSV in achttien duels voor drie goals en vier assists

Middenvelder (19) komt over van PSV en tekent meerjarige verbintenis in Domstad.De selectie van FC Utrecht wordt versterkt met middenvelder Justin Lonwijk. De 19-jarige jeugdinternational komt over van PSV en heeft in de Domstad zijn handtekening gezet onder een contract dat hem tot medio 2022 aan de Utrechters verbindt. In die overeenkomst is bovendien een optie opgenomen tot verlenging van de samenwerking tot medio 2023.

“Een dynamische middenvelder met een goede techniek”, laat directeur voetbalzaken Jordy Zuidam p[ de website van Utrecht weten over de Brabander. “Hij heeft lengte, een goed fysiek en veel power. Justin is een aanvallend ingestelde middenvelder die ook nog in de voorhoede uit de voeten kan. Een zogeheten box to box-speler. Het is een groot talent met nog veel ruimte voor progressie.”