Rechter geeft verkeerd gestuurde triatlete titel terug

De Utrechtse pakte die titel in augustus 2018, maar deze werd haar afgenomen omdat ze niet het hele parcours zou hebben afgelegd. Visser gaf later aan dat ze door een official de verkeerde kant was opgestuurd.

Na maandenlang gesteggel stapte Visser naar de rechter. Twee weken geleden diende het kort geding en woensdag besloot de rechtbank dat de juryVisser moet aanwijzen als winnares van de Ironman in Maastricht en van het Nederlands kampioenschap. Ook heeft ze recht op het bijbehorende prijzengeld.