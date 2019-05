Nadal vermorzelt weer een Duitse qualifier

Net als in de eerste ronde versloeg hij een Duitse qualifier. Ditmaal was dat Yannick Maden, de mondiale nummer 114. Het werd 6-1 6-2 6-4 voor de elfvoudig kampioen.

Twee sets lang had Maden helemaal niets te vertellen op Court Suzanne Lenglen. In de derde set kon hij tot en met 2-2 bijblijven. Nadal brak de 29-jarige Maden twee keer op een rij, maar moest beide keren direct een break terug toestaan. Daarna besliste de nummer 2 van de wereld het duel alsnog snel.

Titelhouder Nadal verloor vorig jaar op weg naar de titel maar één set, van de Argentijn Diego Schwartzman. De Belg David Goffin is na Maden zijn volgende tegenstander.

Stefanos Tsitsipas is één van de outsiders in Parijs. Ⓒ AFP

Stefanos Tsitsipas bereikte ten koste van Hugo Dellien de derde ronde. De Griekse nummer zes van de wereld had vier sets nodig om de Boliviaan te verslaan. Het werd 4-6 6-0 6-3 7-5.

Tsitsipas, die eerder dit jaar bij de Australian Open tot de halve finales kwam, neemt het in de volgende ronde op tegen de Spanjaard Roberto Carballes Baena of de Serviër Filip Krajinovic. In Parijs strandde de 20-jarige Tsitsipas twee jaar geleden in de eerste ronde en vorig jaar in de tweede ronde.