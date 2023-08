Herstellende Geoghegan Hart ruilt Ineos in voor Lidl-Trek

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Hart ruilt Ineos Grenadiers in voor Lidl-Trek

11.41 uur: Tao Geoghegan Hart verlaat Ineos Grenadiers na dit seizoen en gaat rijden voor Lidl-Trek. De 28-jarige klassementsrenner, in 2020 winnaar van de Ronde van Italië, ondertekende een contract voor drie jaar bij de ploeg van onder anderen Bauke Mollema en oud-wereldkampioen Mads Pedersen.

Geoghegan Hart liep in mei tijdens de Giro een gebroken heup op. De Brit kwam ten val in de elfde etappe terwijl hij op de derde plaats in het algemeen klassement stond, op slechts vijf seconden van zijn teamgenoot Geraint Thomas. Geoghegan Hart moest in een Italiaans ziekenhuis geopereerd worden en werkt sindsdien aan zijn herstel. De afgelopen zes weken deed hij dat in Amsterdam.

„Ik wil eerst fysiek weer op mijn oude niveau komen”, aldus de renner, die uitkijkt naar een nieuw avontuur. „Na zeven jaar bij dezelfde ploeg heb ik veel zin in een nieuwe uitdaging in 2024. Ik ken al veel mensen binnen Lidl-Trek, onder wie Mads Pedersen en Toms Skujins. Ik zie mezelf als een renner voor de grote rondes, maar ik ben ook zo hongerig dat ik iedere race die ik rijd wil proberen te winnen.”

De laatste editie van de Giro werd gewonnen door Primoz Roglic van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma. De Sloveen bleef Thomas in het klassement 14 seconden voor.

Schelling sluit zich aan bij Astana

10.10 uur: Ide Schelling verhuist na dit seizoen van Bora-hansgrohe naar Astana. De 25-jarige Hagenaar heeft een contract voor twee jaar getekend bij de ploeg uit Kazachstan. Schelling boekte dit jaar in de Ronde van Baskenland zijn eerste zege in de WorldTour en hij won ook een rit in de Ronde van Slovenië.

„Dit is een spannende, nieuwe stap nadat ik de eerste jaren van mijn profcarrière voor hetzelfde team heb gereden”, zegt Schelling over zijn verhuizing naar Astana. „Ik denk dat dit het juiste moment hiervoor is en dat ik een goede ’match’ ben met Astana. Het type renner dat ik ben en de mogelijkheden die ik zie bij deze ploeg, voelen als een geweldige combinatie.”

Schelling verruilde eind 2019 opleidingsploeg SEG voor WorldTour-formatie Bora-hansgrohe. Hij deed mee aan de Vuelta van 2020 en de Tour de France van 2021, waarin Schelling enkele dagen de bolletjestrui droeg.

Teambaas Aleksandr Vinokoerov van Astana ziet in de Hagenaar een „solide knecht” voor de kopmannen in de grote rondes. Schelling kan volgens Vinokoerov in de klassiekers en in heuvelachtige etappes ook voor zijn eigen kansen gaan.

NAC Breda en Willem II gaan het weer proberen

10.04 uur: De Brabantse derby’s tussen NAC Breda en Willem II zijn het komende seizoen weer met supporters van de uitspelende club. Na een jaar zonder uitfans bij de beladen duels denken de betrokken partijen dat de veiligheid nu weer voldoende kan worden gewaarborgd. In eerste instantie mogen slechts de helft van de uitvakken in Breda en Tilburg worden gevuld.

„De betrokken partijen gaan ervan uit dat supporters deze kans aangrijpen om te laten zien dat er zowel in Tilburg als Breda een sfeervolle wedstrijd kan worden gespeeld”, is de conclusie na overleg tussen de burgemeesters, de politie, het Openbaar Ministerie en beide clubs uit de Keuken Kampioen Divisie.

De eerste derby is op zondag 3 september in Tilburg. Er gelden bij de wedstrijden dit seizoen nog wel enkele aanvullende maatregelen, zoals een verbod op grote doeken in het uitvak en een geregistreerde kaartverkoop. Als het toch weer misgaat met de fans, komen er weer meer beperkingen.

Wimbledon-winnaar Alcaraz trekt zegereeks door in Toronto

07.51 uur: Carlos Alcaraz heeft zijn dertiende overwinning op rij geboekt. De nummer 1 van de wereld begon het masterstoernooi van Toronto met een vrij soepele zege op de Amerikaan Ben Shelton: 6-3 7-6 (3). Alcaraz kwam voor het eerst sinds Wimbledon weer in actie op de ATP Tour. Hij deed tussendoor in Nice wel mee aan de Hopman Cup, een toernooi voor gemengde landenteams.

De 20-jarige Spanjaard veroverde vorige maand op het ’heilige’ gras in Londen zijn tweede grandslamtitel door de Serviër Novak Djokovic in de finale te verslaan. In de aanloop naar Wimbledon had Alcaraz ook al het grastoernooi van Queen’s op zijn naam geschreven. Zijn laatste nederlaag dateert van begin juni, in de halve finale van Roland Garros tegen Djokovic.

Alcaraz begon in Toronto met een ’bye’ in de eerste ronde. Na zijn zege op Shelton treft hij de Pool Hubert Hurkacz in ronde drie. Alcaraz werkt toe naar de US Open, het grandslamtoernooi dat hij vorig jaar won. „Ik probeer niet aan die zegereeks te denken en gewoon door te gaan met wat ik aan het doen ben”, aldus de Spanjaard.

De Amerikaanse qualifier Marcos Giron zorgde in Toronto voor de grootste verrassing in de tweede ronde door de als vijfde geplaatste Deen Holger Rune uit te schakelen: 6-2 4-6 6-3. Eerder al verloor de Griek Stefanos Tsitsipas, de nummer 4 van de wereld, van de Franse routinier Gaël Monfils (6-4 6-3).