Liverpool vraagt UEFA om maatregelen na vernietigend rapport over incidenten bij CL-finale

Het rapport dat maandag verscheen pleit de Liverpool-fans vrij voor de onlusten die ontstonden omdat duizenden bezoekers buiten het stadion werden tegengehouden, waarschijnlijk het gevolg van het in omloop zijn van heel wat valse kaarten. Sommige mensen kwamen het stadion in door over de hekken te klimmen. De Franse politie gebruikte traangas, ook tegen voetbalfans die in de rij stonden te wachten. Het duel begon met ruim een half uur vertraging. De lokale organisatoren en de UEFA oordeelden aanvankelijk dat Liverpool-fans schuld hadden maar moesten daar op terugkomen. Maandag waren er excuses van de voetbalbond.

„Het rapport stelt de fans van Liverpool volledig in het gelijk, terwijl de UEFA primair verantwoordelijk wordt gehouden voor organisatorische tekortkomingen, het ontbreken van algemene controle of toezicht op de veiligheid en beveiliging, slechte planning en het ontbreken van noodplannen”, stelt Liverpool dinsdag in een verklaring. „In het verslag werd ook vastgesteld dat er ’een duidelijk en onmiddellijk gevaar was voor een fatale clash’ en dat het gedrag van Liverpool-supporters juist levens heeft gered.”

Het 220 pagina’s tellende rapport leverde 21 aanbevelingen op. „We dringen er bij de UEFA op aan om de aanbevelingen volledig uit te voeren, hoe moeilijk dat ook is”, stelt Liverpool dat vraagt om „positieve en transparante maatregelen” die ervoor moeten zorgen dat er geen „bijna-ongelukken” meer gebeuren: „De veiligheid van supporters moet de hoogste prioriteit krijgt bij elke UEFA-voetbalwedstrijd.”