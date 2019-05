‘Het vertrek bij Liverpool viel me heel zwaar’

Sander Westerveld in 2001 in het shirt van Liverpool. Ⓒ REUTERS

Hij beleefde naar eigen zeggen de mooiste tijd van zijn leven bij Liverpool, de club die hem in de zomer van 1999 de duurste doelman ter wereld maakte. Zo stormachtig als zijn komst, zo turbulent was zijn gedwongen aftocht, ondanks een seizoen waarin vijf prijzen werden gewonnen. ,,Ik voelde me in mijn rug gestoken.”