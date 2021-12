Tranen en kramp bij Max Verstappen: ’Eindelijk een beetje geluk!’

„Het is ongelooflijk”, stelde hij in zijn eerste interview als kampioen nuchter vast. „Ik heb de hele race gevochten en toen kwam die kans in de laatste ronde. Oef, ik heb nog kramp. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Mijn team en Honda verdienen dit zó. Ik houd zoveel van ze. Het was een geweldig jaar en het is werkelijk fantastisch om met hen samen te mogen werken. Ik hoop dat we de dit nog tien tot vijftien jaar kunnen doen. Ik wil voor altijd bij Red Bull blijven. Hopelijk mag dat van ze. Het is sinds mijn komst in 2016 altijd onze droom geweest om kampioen te worden en nu is het gelukt.”

Verstappen leek in de slotfase genoegen te moeten nemen met een tweede plaats. Door een ongeluk van Williams-coureur Nicolas Latifi veranderde echter alles. De safety car kwam op de baan en de Nederlander kon ’gratis’ overstappen op zachte en snellere banden. Toen de baan weer werd vrijgegeven was er nog slechts één ronde te rijden. Het was voor Verstappen echter genoeg om leider Lewis Hamilton te passeren, de leiding te pakken én de wereldtitel voor de neus van de Brit weg te grissen. „Eindelijk een beetje geluk”, reageerde Verstappen, die daarmee doelde om meerdere besluiten van de stewards die de afgelopen races in zijn nadeel uitpakten.

Ook nam Verstappen de tijd om zijn teamgenoot Sergio Pérez te bedanken. De Mexicaan vocht tijdens de race een verbeten duel uit met Hamilton, waardoor de Nederlander een flinke achterstand kon goedmaken. „Alle lof voor Checo (bijnaam, red.). Hij deed het perfect. Hij is een echt een geweldige ploegmaat.”

Bekijk ook: Glansrol Sergio Pérez bij wereldtitel Max Verstappen

Jos Verstappen

Verstappen knuffelde direct na afloop met zijn vader en oud-coureur Jos, die hem alles leerde. ,,Dat was een speciaal moment. Alles komt nu terug. We zijn de hele wereld over gereisd. Altijd met dat ene doel voor ogen. En nu komt het allemaal samen in die ene laatste ronde...”

Lewis Hamilton

Verstappen begroef na afloop openlijk de strijdbijl met Hamilton, met wie hij dit jaar meermaals in de clinch lag. „Lewis is een geweldige coureur en een geweldige tegenstander. Mercedes heeft het ons heel lastig gemaakt. Er kwamen de nodige emoties bij kijken, maar dat is sport. Sport is emotie. Volgend jaar gaan we weer de strijd met elkaar aan.”

Ook het Oranje-leger, dat ook in Abu Dhabi in grote getale aanwezige was, werd door Verstappen in het zonnetje gezet. „Ze reizen me over de hele wereld achterna. Hopelijk kunnen we hier lang mee doorgaan.”