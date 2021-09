Video: grensrechter rent veld in bij treffer Lionel Messi

Lionel Messi is dolblij met zijn goal en laat Parc des Princes ontploffen. Ⓒ ANP/HH

PARIJS - Een opmerkelijk moment dinsdagavond tijdens de allereerste - en tevens zeer fraaie - treffer van Lionel Messi in dienst van Paris Saint-Germain (tegen Manchester City). In aanloop naar de goal zat de grensrechter zó in het moment, dat hij per abuis meters het veld inliep.