De mensen rond Max Verstappen

Max Verstappen Ⓒ Getty Images

Hij keek al uitgebreid terug op het afgelopen jaar, zijn succesvolste seizoen in de Formule 1. En ook zijn doelen voor 2020 zijn duidelijk. Dan moet Max Verstappen het materiaal hebben om vanaf dag één te kunnen meestrijden om de wereldtitel. Nu krijgt de Red Bull-coureur de gelegenheid om eens niet over zichzelf te praten. Aan de hand van foto’s en beelden die hij de voorbije twaalf maanden verspreidde via zijn eigen Instagram-account vertelt de Limburger over de mensen om hem heen.