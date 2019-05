’Groot dienaar’ weg bij West Ham United

Het contract van de populaire spits wordt niet verlengd bij de club uit Londen, die dit seizoen als tiende eindigde in de Premier League.

Carroll kwam in 2012 op huurbasis over van Liverpool. Hij vertolkte dat seizoen een belangrijke rol bij de handhaving van West Ham in de Premier League. Het leidde tot een vast contract voor de negenvoudig Engels international. Toch kwam hij bij West Ham United niet optimaal tot zijn recht vanwege de blessures die hem vaak aan de kant hielden.

„Andy is een groot dienaar geweest van de club. We bedanken hem voor zijn toewijding en loyaliteit”, aldus voorzitters David Sullivan en David Gold in een gezamenlijke verklaring.

Drie andere spelers verlaten deze zomer ook West Ham United. Dat zijn de Spaanse keeper Adrian, de Franse middenvelder Samir Nasri en de Spaanse aanvaller Tony Martinez.